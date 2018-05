Die Schüsse auf Rudi Dutschke in Berlin – sie haben viele Menschen berührt und politisiert. Auch Michael Krische. Der spätere NP-Reporter war damals noch Soldat. Er beteiligte sich an der „Bild“-Blockade in Hannover, weil er fand, dass das Springer-Blatt die Stimmung im Land unnötig aufgeheizt hatte.