Hannover

Bewundert und geliebt, gefürchtet und gehasst – die 68er-Bewegung ist ein Mythos, der bis heute nachwirkt. Was ist geblieben vom studentischen Aufstand in der jungen Bundesrepublik, was ist dran am Aufbruch in eine moderne Nachkriegs-Gesellschaft? 50 Jahre danach sucht die NP in einer neuen Serie nach den Spuren der Proteste in Hannover.

Der Tod von Ohnesorg, der Vietnamkrieg, der Umgang mit der Nazi-Vergangenheit, das alles trieb die Menschen auf die Straße, ließ sie streiten und manchmal auch revoltieren. „Ich habe gleich befürchtet, dass eine Radikalisierung in Gang gesetzt werden könnte“, erinnert sich CDU-Urgestein Wilfried Lorenz. Der Soziologe Oskar Negt sagt: „Eine kapitalistische Gesellschaft mit humanem Gesicht gab es für diese Generation nicht.“ Einig sind sich beide: Die individuelle Freiheit von heute ist auch damals erkämpft worden.

Die NP lässt nach und nach Zeitzeugen zu Wort kommen - auch finden Sie hier online in den folgenden Tagen Videos sowie Original-Zeitungsseiten aus der damaligen Hannoverschen Presse zum Nachlesen.

