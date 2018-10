Sie sind täglich für gute Geschichten in der Region Hannover unterwegs, die NP-Reporter und Fotografen. Zwei der dienstältesten sind Vera König (62) und Rainer Dröse (60) – die Redakteurin und der Fotochef sind seit den NP-Anfängen dabei – und gewähren Einblicke in ihre Arbeit und in den Alltag der Redaktion.