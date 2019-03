LANGENHAGEN

Unstimmigkeiten über den Wolken auf einem Flug von Fuerteventura nach Hannover: Wie die Polizei Langenhagen am Mittwoch mitteilte, hat eine 38 Jahre alte Frau während des Flugs am Dienstag nach Deutschland derart an Bord randaliert, dass ihr auf Anweisung des Piloten Handschellen angelegt werden mussten. Sie sei Anweisungen des Flugpersonals nicht nachgekommen und hätte die Bediensteten im weiteren Verlaufs des Streits auch beleidigt. Nach der Landung auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen wurde die Frau von der Polizei Langenhagen bereits erwartet, sie habe deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, so die Polizei weiter. Warum sie über den Wolken so ausgerastet sei, habe sie nicht sagen können. Eine Blutentnahme, um den Alkoholpegel festzustellen, habe es nicht gegeben.

Die Polizei Langenhagen nahm nach der Landung die Personalien der Frau auf, danach konnte sie ihre Reise fortsetzen. Auf sie wartet nur ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil sie den Anweisungen des Bordpersonals nicht Folge geleistet hatte. Das Flugzeug war planmäßig in Hannover gelandet. Die Polizei Langenhagen war zuständig, weil sich der Vorfall an Bord einer Maschine abgespielt hatte.

Von Andreas Voigt