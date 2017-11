37-jähriger Asylbewerber greift Mitbewohner mit Messer an

Polizei

Ein 37-jähriger Asylbewerber hat seinen Mitbewohner in Linden-Süd mit einem Messer angegriffen. Das Opfer verletzte sich dabei an der Hand. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Hannover. Am Montagabend hat ein 37-jähriger Asylbewerber einen Mitbewohner (24 Jahre alt) vor der gemeinsamen Unterkunft an der Roesebeckstraße (Linden-Süd) mit einem Messer attackiert. Das Opfer verletzte sich dabei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fühlte sich der 37-jährige Asylbewerber durch das Opfer offensichtlich provoziert und stach völlig unvermittelt, mehrfach in Richtung des Gesichts des Opfers.

Der 24-Jährige konnte den Angriff abwehren, indem er zurückwich und eine Hand vor das Gesicht hielt. Erst durch das Einschreiten eines Security-Angestellten ließ der Angreifer von ihm ab und flüchtete. Das Opfer verletzte sich an der Hand und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet

Den Tatverdächtigen nahmen die alarmierten Beamten nur wenig später im Rahmen einer Nahbereichsfahndung an der Stadtbahnhaltestelle „Allerweg“ fest. Das mutmaßliche Tatmesser fanden die Polizisten in einem nahegelegenen Mülleimer und stellten es sicher.

Der 37-Jährige, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet wurde, soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.