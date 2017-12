36-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Stadtbahn

Am späten Sonntagabend ist es in Vahrenheide zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 36-Jähriger wurde von einer Stadtbahn erfasst. © Dillenberg

Tragischer Unfall in Vahrenheide: Am späten Samstagabend ist es an der Stadtbahnhaltestelle Reiterstadion offenbar zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem 36-jährigen Fußgänger gekommen. Der Mann starb.

Hannover. Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war ein 55-jähriger Stadtbahnfahrer der Linie 2 gegen 22:05 Uhr mit seiner Bahn in Richtung stadtauswärts unterwegs. In der Haltestelle Reiterstadion hielt er die Stadtbahn für den Ein- sowie Ausstieg an und bemerkte dabei, dass eine Person leblos am Ende des Bahnsteiges im Gleisbett lag. Sofort alarmierte der Fahrer die Rettungskräfte, jedoch konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 36-Jährigen feststellen.

Da es zwischen dem Mann und der Stadtbahn keine Kollision gegeben hatte, wurde eine weitere Straßenbahn angehalten, die gegen 21:50 Uhr durch die Haltestelle Reiterstadion in Richtung stadteinwärts gefahren war. An dem gestoppten TW 6000 der Linie 2 (59 Jahre alter Fahrer) stellten Beamte des Verkehrsunfalldienstes Hannover Spuren fest, die offenbar von einem Verkehrsunfall stammen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. In Höhe der Unfallstelle wurde die Strecke der Linie 2 in beide Richtungen bis circa 00:50 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. Insbesondere bittet sie die Personen, die gegen 21:50 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Reiterstadion ausgestiegen sind, sich zu melden.

