Hannover

Zum 1. Januar ist der Mindestlohn um 35 Cent auf 9,19 Euro pro Stunde gestiegen. 17880 Menschen in der Region verdienen mehr. Davon wird auch die Wirtschaft profitieren: Die Kaufkraft wächst durch das Plus in diesem Jahr um rund 4,5 Millionen Euro.

Mit diesen Zahlen beruft sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) auf eine aktuelle Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover. Nach den Berechnungen würde ein weiterer Euro – dann 10,19 Euro – allein in der Region die Kaufkraft um 36,9 Millionen Euro im Jahr stärken. Dann beträfe die Regelung 45700 Menschen – nämlich auch Geringverdiener.

„Fast jeder Euro, den Mindestlohn-Beschäftigte am Monatsende extra haben, fließt in den Konsum“, sagt NGG-Chefin Lena Melcher. Sie hält die aktuelle Erhöhung für zu niedrig: „Gerade dann, wenn auch noch Kinder im Haushalt leben. Und bei steigenden Mieten sowieso.“ Die NGG fordert ein deutlich stärkeres Plus. Erst bei mehr als zwölf Euro pro Stunde werde die Lohnuntergrenze „langsam armutsfest“.

Von Vera König