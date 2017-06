Sommerfest der Landesregierung: Ministerpräsident Stephan Weil stößt an.© dpa

Landesregierung

3000 Gäste feiern Sommerparty Niedersachsens in Berlin

Zum fünften Mal in seiner Amtszeit hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Sommerfest der Landesregierung in Berlin eröffnet. Bei hochsommerlichem Wetter folgten am Montagabend mehr als 3000 Gäste der Einladung zu der Sommerparty auf dem Gelände der Landesvertretung in der Nähe des Brandenburger Tors.