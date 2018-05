Hannover

Sie war einst ein Symbol der Versöhnung zwischen Katholiken und Protestanten – in diesem Jahr wird die katholische Basilika St. Clemens an der Goethestraße 300 Jahre alt. Das Historische Museum nimmt dieses Jubiläum als Anlass, sich näher mit der katholischen Vergangenheit Hannovers zu beschäftigen. Das Ergebnis: Heute (18 Uhr) eröffnen unter anderem die Landesbeauftragte für Mi­gration, Doris Schröder-Köpf, Propst Martin Tenge sowie Kulturdezernent Ha­rald Härke die Ausstellung „Katholisch in Hannover – Menschen. Geschichten. Lebenswelten“.

Präsentiert werden auf 230 Quadratmetern weit über 100 Objekte: Neben einer lebensgroßen Skulptur der Heiligen Hedwig aus Lindenholz, dem Fußballheiligen St. Luigi und einem Motorrad des Malteser-Hilfsdienstes sind auch sehr kleine Objekte zu sehen, wie etwa ein Fronleichnamszug aus Zinnfiguren und Mini-Abendmahlsgeräte, deren Höhe nicht mehr als drei Zentimeter beträgt.

Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Programm: So führen etwa Propst Martin Tenge und Mu­seumsdirektor Thomas Schwark durch die Ausstellung. Vorträge, eine Podi­umsdiskussion, ein Gottesdienst und neue Kinderaktionen runden das Programm ab. Die Ausstellung läuft bis zum 30. September. Informationen gibt es hier: „www. hannover-museum.de“.

Janik Marx