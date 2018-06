Hannover

Die beiden Männer sollen Dienstagnachmittag am Jahnplatz in Vahrenwald aus unbekanntem Grund in Streit geraten sein. Dabei zog der 30-Jährige ein Springmesser und stach auf den 41-Jährigen ein. Er verletzt ihn im Gesicht und am Arm. Anschließend flüchtete der Mann.

Während der Aufnahme konnten die Einsatzkräfte den Flüchtigen telefonisch zur Rückkehr bewegen. Er ließ sich festnehmen. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Zudem muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten – er kam betrunken mit dem Fahrrad zurück zum Jahnplatz. Außerdem wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet sowie wegen Bedrohung, da er einen Zeugen anging.

Der Verletzte kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 30-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

eva