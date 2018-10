Garbsen

Am Samstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus am Polluxhof zu einem Brand gekommen. Nachbarn hörten einen Rauchmelder und riefen gegen 20.15 Uhr die Feuerwehr. Einsatzkräfte fanden den 29-Jährigen in der Wohnung, trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb er noch vor Ort. Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen. Auch seine 25-jährige Frau wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist die Brandursache unklar.