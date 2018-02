Hannover: 29-Jähriger hält Polizisten Pistole ins Gesicht

Prozess

Auf der Anklagebank sitzt Sascha F. (29) wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Widerstandes gegen Polizisten. Doch einen nicht geringen Teil der Schuld für die Vorgänge am 5. Februar 2017 trifft auch seinen Arzt.

Hannover. Ein fast tödlicher Polizeieinsatz: Sascha F. randalierte in der Wohnung seiner Eltern. Seine kleine Tochter (4) war zu Besuch. Die Polizei rückte an. Der Angeklagte griff zu einer Schreckschusspistole und hielt sie einem Polizisten (38) vor das Gesicht. „In­stinktiv habe ich in die Waffe gegriffen und sie gegen die Wand gelenkt.“ In diesem Moment löste sich ein Schuss. Seine Kollegin habe hinter ihm schon mit der Hand an der Waffe gestanden, erzählte der Zeuge. F. wurde zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

Was war die Vorgeschichte? Im Oktober 2016 hatte sich die damalige Lebensgefährtin von dem Angeklagten getrennt. Der Verlassene geriet aus der Bahn. Er trank zu viel, wurde unzuverlässig und bekam Probleme auf der Arbeit. Hilfesuchend habe er sich an seinen Arzt gewandt, erklärte der Anwalt des Angeklagten.

Doch der Arzt machte sich die Aufgabe offenbar zu einfach: Er verschrieb seinem Patienten 20 Milligramm Diazepam täglich. Das Medikament wirkt angstlösend, aber macht auch schnell abhängig. Bereits nach wenigen Wo­chen täglicher Einnahme beginne das Grundmuster der Abhängigkeit, sagt ein Experte.

So kam es, wie es wohl kommen musste: Sascha F. trank nach wochenlanger Abstinenz auf dem Ge­burtstag eines Freundes. In Verbindung mit dem starken Beruhigungsmittel, das ihm verschrieben worden war, geriet der Mann außer Rand und Band. Ein Ge­richtsmediziner bestätigte im Amtsgericht, dass das Medikament und Alkohol aggressiv machen.