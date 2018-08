Langenhagen

Die Bundespolizei hat am Sonntag am Flughafen Hannover eine 28-jährige Deutsche gefasst, nach der mit gleich zwei Haftbefehlen gefahndet worden war. Sie hatte sich offenbar nach Antalya absetzen wollen.

Sie war wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl zu einer Geldstrafe von 1600 Euro verurteilt worden. Die vereinbarte Ratenzahlung hielt sie aber nicht ein und setzte sich ab.

Am Flughafen, die drohende Ersatzhaftstrafe vor Augen, zahlte sie schließlich 950 Euro bar, ihre Schwester half mit weiteren 500 Euro aus, die sie bei einer anderen Polizeidienststelle einzahlte. So konnte die 28-Jährige den Flughafen in Freiheit wieder verlassen, aus dem Flug in den Süden wurde jedoch nichts.

Von Andreas Krasselt