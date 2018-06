Hannover

Der Mann soll mit einem 26-jährigen Freund unterwegs gewesen sein, der, so vermuteten die Beamten, Drogen am Peter-Fechter-Ufer kaufte. Zivilpolizisten beobachteten den Vorgang und wollten die Männer kurz darauf kontrollieren. Während der Käufer anhielt, fuhr der Begleiter mit dem Fahrrad davon. Einer der Polizisten verfolgte ihn. Am Leibnizufer sprang der Flüchtende von seinem Fahrrad, lief zur Schloßstraße (Mitte) und wurde dort vom Fahnder eingeholt. Doch statt sich kontrollieren zu lassen, sprang er von der Brücke in die Leine. Der Fluss ist an dieser Stelle nur etwa einen Meter tief. Der 27-Jährige verletzte sich schwer.

Hinzugerufene Einsatzkräfte zogen den Mann aus dem Fluss. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer Durchsuchung wurden keine verbotenen Gegenstände bei dem Mann gefunden. Der 26-Jährige hatte jedoch Marihuana gekauft unnd bei sich. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

eva