Springe

Der Mann war am 5. Mai mit seinem Auto auf der Kreisstraße 204 in Richtung Alferde (Springe) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor, ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 24-Jährige am Dienstag.

eva