Hannover

Crash mit gestohlenem Auto: Ein 20-Jähriger hat am Sonnabend in der Nordstadt einen Unfall mit einem VW Passat gebaut, der vor mehr als zwei Wochen ebenfalls in der Nordstadt entwendet worden war. Außerdem ist der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheins.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat es am Sonnabend gegen 14.50 Uhr auf der Kornstraße gekracht. Nach dem Stand der Ermittlungen war der 20-Jährige mit dem Passat in Richtung Kopernikusstraße unterwegs gewesen. Sein Vordermann, ein 26-Jähriger in einem Audi Q 5, musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Passatfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Verursacher, der 26-Jährige und sein Beifahrer (22) verletzten sich leicht.

Auto bei laufendem Motor gestohlen

Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten stellten bei der Aufnahme des Unfalls fest, dass der Passat gestohlen gemeldet war. Die Ermittler des Kommissariats Nordstadt fanden auch heraus, dass der Wagen bereits am Abend des 15. März auf der Straße Auf dem Loh entwendet worden war: Dort hatte der Halter sein Auto bei laufendem Motor kurz aus den Augen gelassen – dann war der Wagen weg.

Der VW wurde mit anderen Kennzeichen versehen. Die Nummernschilder waren am vergangenen Donnerstag – unweit der Unfallstelle – von einem Fahrzeug im Parkhaus an der Alten Ladestraße entwendet worden.

Passat von der Polizei sichergestellt

Die Polizisten stellten den Passat am Unfallort sicher. Zurzeit prüfen die Ermittler, ob der 20-Jährige für den Diebstahl des Pkw und der Kennzeichen sowie der Urkundenfälschung (falsche Nummernschilder am Pkw) in Betracht kommt. Auf jeden Fall muss er sich aber für das Fahren ohne Führerschein verantworten.

Von bm