Für eine vielfältigere und breitere Kinder-und Jugendarbeit in Hannover will die Ampelgruppe aus SPD, Grüne und FDP in den kommenden zwei Jahren gut 2,5 Millionen Euro ausgeben. Unter anderem bekommen Jugendverbände und -einrichtungen mehr Geld, die Stelle des Stadtjugendpflegers wird wieder besetzt, ein queeres Jugendzentrum auf den Weg gebracht und die Arbeit in den Familienzentren in den Stadteilen ausgebaut, hat der Jugendhilfeausschuss am Montag bei seinen Beratungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen.

Vielfalt der freien Träger für Jugendarbeit wichtig

Ebenfalls Teil der Übereinkunft innerhalb der Ampel: Den freien Trägern stellt die Stadt für ihre Personalkosten mehr Geld zur Verfügung, damit die Mitarbeiter zumindest den gesetzlichen Mindestlohn enthalten, im Idealfall auch eine Entlohnung analog zu den Tariflöhnen. „Mit dem Geld, das wir bereitstellen, signalisieren wir eine hohe Gestaltungskraft in der Jugendhilfe in Hannover“, sagte SPD-Jugendpolitiker Christopher Fink in seiner Haushaltsrede. Mit der Stärkung von städtischen Einrichtungen und der freien Träger biete man eine Zukunftsperspektive.

„Ein gewisser Grad an Missmut zwischen Stadtverwaltung und Verbänden und Trägern ist mehr oder weniger deutlich zu spüren. Ich hoffe, dass mit den Eckpunkten und Impulsen wieder alle gemeinsam nach vorn schauen, sich von der eingetretenen Lähmung befreien können“, äußerte Norbert Gast, der jugendpolitische Sprecher der Grünen. Patrick Döring sagte, der Erhalt der Trägervielfalt sei im Sinne der FDP. Der Schritt zur Dynamisierung bei den Personalkosten sei angebracht, „weil wir glauben, dass die Vielfalt der freien Träger dadurch erhalten bleibt“. Auch sei es richtig, in die Jugendpolitik zu investieren, da „in diesem Themenbereich ein Stück weit die Zukunft unserer Stadt liegt“, so Döring weiter.

Familienzentren in den Stadtteilen werden gestärkt

Der Ampel geht es um zwei Dinge: Um die Bekämpfung der Kinderarmut und um die Jugendarbeit. Mit den Familienzentren erreicht die Stadt etwa 4300 Kinder aus ärmeren Verhältnissen. SPD, Grüne und FDP wollen dort mit freien Trägern Programme ausbauen wie „Gemeinsam Wachsen“, bei dem Eltern und (Klein-)Kinder gemeinsam spielen und sich treffen. Oder beim Projekt „Rucksack“ in der Kita, bei dem die Bildungschancen von Vorschulkindern durch gezielte Sprachförderung verbessert wird. Darüber hinaus stellt die Ampel den Familienzentrum 2019 und 2020 zusammen 230 000 Euro mehr zur Verfügung für eine bessere Ausstattung.

Bei der Jugendarbeit setzt die Politik zunächst auf eine stadtweite Befragung von Jugendlichen zu deren Freizeitverhalten, um darauf ihre Angebote in Hannover abzustimmen. Im „Haus der Jugend“ soll die Stadt außerdem ein Jugenbeteiligungsbüro einrichten, aus dem heraus stadtweit die Jugendarbeit koordoniert und abgesprochen wird. Kleinere Projekte wie eine BMX-Strecke, ein Skate-Park und eine Online-Beratung bei Violetta runden die Beschlüsse ab.

CDU und AfD wollen linken Jugendtreffs Geldhahn zudrehen

Nicht durchgesetzt hat sich das konservative Lager aus CDU und AfD, dem linken UJZ Kornstraße die Zuschüsse von knapp 33000 auf Null zu setzen. Insbesondere die AfD geriet dabei bei SPD und Grüne ins Kreuzfeuer der Kritik. „Was ideologisch nicht ins rechte Weltbild der AfD passt, wird gekürzt“, so der Grüne Norbert Gast. Jeder Träger, der sich engagiere gegen Rechtsaußen, wolle die AfD durch Streichung der Zuwendungen strafen. Auch der SPD-nahen Jugendorganisation „Die Falken“ oder dem kirchlichen Jugendzentrum Salem wollte die AfD keine Zuschüsse in den kommenden zwei Jahren zukommen lassen.

Begründung: „Die Stadt hat in den vergangenen Jahren rund zwei Milliarden Euro Schulden angehäuft. Die Steuereinnahmen sprudeln, die Zinsen sind niedrig. Wann, wenn nicht jetzt, soll die Stadt anfangen Schulden abzubauen?“, äußerte AfD-Fraktionschef Sören Hauptstein. Die Ampel habe nicht den Mut, auch mal unliebsame Entscheidungen zu treffen. Konkret zur Kornstraße und zu den Falken sagte er: „Nachweislich besuchen diese Einrichtung kriminelle Jugendliche. Diese Einrichtungen mit Steuergeldern zu unterstützen, lehnen wir ab.“

