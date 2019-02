Hannover

Laute Schreie hatten Nachbarn alarmiert. Diese verständigten am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr die Polizei. Ein Familienstreit an der Lindemannallee war eskaliert, ein 25-Jähriger zückte ein Messer, stach einen 19-Jährigen in den Bauch, berichtete ein Polizeisprecher am Abend.

Der 25-Jährige sei noch vor Ort von den Beamten vorläufig festgenommen worden. Der 19-Jährige sei in eine Klinik eingeliefert worden. Wie schwer seine Verletzung sei, stand zunächst nicht fest. Auch der Grund für die Auseinandersetzung blieb zunächst unklar.

Erst am Freitagabend war in der Innenstadt ein 18-Jähriger mit einem Messer angegriffen und so schwer getroffen worden, dass er seinen Verletzungen erlag.

Von vek