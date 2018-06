16-Jährige lernte Verdächtigen wohl in der Nacht kennen

Hannover

Der 24-Jährige, der am Montagabend in Barsinghausen festgenommen wurde, wird seit Dienstagvormittag vernommen. „Wir prüfen weiterhin, ob sich der Verdacht gegen ihn erhärtet“, sagt eine Polizeisprecherin. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die 16-Jährige und der mutmaßliche Täter in der Nacht, kurz vor ihrem Tod, kennengelernt haben – „eine Zufallsbekanntschaft“. Zur weiteren Identität des Verdächtigen und den Umständen der Festnahme macht die Polizei keine Aussagen.

Neben Befragungen und der Spurenauswertung hat die Polizei ihre Präsenz in Barsinghausen erhöht, um das Sicherheitsgefühl der Anwohner zu stärken. Bereits vor zwei Monaten war die Leiche der 55-jährigen Veronika B. nur wenige Straßen entfernt von Fundort des toten Mädchens entdeckt worden. Beide starben durch Gewalteinwirkungen. Zudem wurde ein weiteres Mädchen am 23. Mai auf dem Weg zur Schule von einem Unbekannten angegriffen. Die Polizei bestätigte, dass es bei ihnen einen „Vorgang wegen Körperverletzung“ gibt. Die ebenfalls 16-Jährige hatte Quetschungen am Arm, sie hatte sich jedoch losreißen können. In allen drei Fällen wird ein Zusammenhang geprüft. Konkrete Hinweise darauf gäbe es laut Polizeisprecherin derzeit aber nicht.

Die Polizei weist auf allgemeine Verhaltensregeln hin. Wer nachts alleine unterwegs ist und sich unsicher fühlt, könne telefonieren, wer verdächtige Beobachtungen macht, solle die 110 anrufen.

eva