Das ging gründlich in die Hose: Erst wurde ein 28-jähriger Fahrraddieb am frühen Sonntagmittag in fla­g­ran­ti erwischt, dann verfolgte er wutschnaubend den Zeugen der Tat quer durch die Innenstadt und ging schließlich sogar auf die Polizei mit dem Messer los. Die überwältigte ihn schließlich.