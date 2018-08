Hannover

Ein 15-Jähriger war am 24. Juli an einer tieferen Stelle des Silbersees untergegangen und musste reanimiert werden. Er war 15 Minuten unter Wasser gewesen, bis ihn eine aus Einsatzkräften und Badegästen gebildete Menschenkette fand.

Der Junge war mit Freunden am See gewesen. Einer von diesen beobachtete, wie der 15-Jährige unterging. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert, und Badegäste begannen selbstständig mit der Suche. „Der Junge war im tieferen Wasser, so dass wir nach ihm tauchen mussten“, berichtete Christian Hasse, Sprecher der Feuerwehr Langenhagen.

Die Reanimation des 15-Jährigen im Rettungswagen war zunächst erfolgreich, er wurde zur stationären Behandlung in die MHH gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Junge nun an den Folgen des Badeunfalls gestorben.