Einsatz für Polizei und Rettungsdienst: Am Donnerstagabend wurde aus Sehnde der erste Böllerunfall in der Region gemeldet.© dpa

Verbrennungen

Aus Sehnde wurde gestern ein erster schwerer Knallerunfall gemeldet. Einem siebenjährigen Mädchen wurde gegen 19 Uhr auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Grundschule ein angezündeter Feuerwerkskörper ins Shirt gesteckt.

Sehnde. Das Kind erlitt dabei laut Polizei schwere Brandverletzungen am Oberkörper. Auch an den Händen hatte sie Verbrennungen, weil sie versucht hatte, sich von dem Knallkörper zu befreien. Das Mädchen wurde in das Kinderkrankenhaus auf der Bult gebracht.

Das Opfer spielte mit drei anderen Kindern auf dem Schulhof. Mutmaßliche Täterin soll eine 14-Jährige sein. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Kinder sollen sich kennen.