Der Aufbau für die große Geburtstagesparty ist in vollem Gang: Die Madsack Mediengruppe, zu der auch die Neue Presse gehört, feiert am Wochenende ihr 125-jähriges Jubiläum. Und Sie, liebe Leser, sind herzlich eingeladen zum Fest am Anzeiger-Hochhaus

Die 18x8 Meter große Showbühne, auf der Stars wie Sasha, Michael Schulte und Lions Head, Glasperlenspiel, Sarah Lombardi, Lukas Rieger, Spax sowie Mousse T. spielen werden, steht bereits zum großen Teil.

Am Sonnabend beginnt die Madsack-Geburtstagsparty um 16 Uhr mit der Öffnung von Biergärten und der Foodmeile an der Goseriede. Um 20 Uhr begrüßt Moderations-Topstar Barbara Schöneberger das Publikum und präsentiert ein außergewöhnliches visuelles Ereignis: Ein Multimedia-Abenteuer mit Akrobaten, die in 30 Meter Höhe turnen, mit Sängern und Schauspielern, die aus einer Gaze-Wand ins Rampenlicht treten.

Die Geburtstagsparty ist ein Geschenk an Hannover, der Eintritt natürlich frei.