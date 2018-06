hannover

„Der Countdown läuft“, sagte Antje Wiegmann und schaute am Sonntagmittag am Anzeiger-Hochhaus empor. Die Leiterin Event Konzern der Madsack-eigenen Agentur Festfabrik überwachte den Aufbau der großen Geburtstagsparty zum 125. der Madsack Mediengruppe, die auch die NP herausgibt. Am Wochenende haben die Arbeiten, bis zum Sonnabend wird hier jetzt täglich 24 Stunden lang geschraubt und geprobt.

Die 52x25 Meter große Gaze, ein halbdurchsichtiger Gewebestoff, auf den die spektakuläre Multi-Media und Vertikal-Show am kommenden Sonnabend zwischen 22.30 und 23 Uhr projeziert wird, hängt schon. Die 18x8 Meter große Showbühne, auf der Stars wie Sasha, Michael Schulte und Lions Head (präsentiert von Radio ffn), Glasperlenspiel, Sarah Lombardi, Lukas Rieger, Spax sowie Mousse T. spielen werden, entsteht gerade. Gegenüber auf dem Goseriedeplatz ragt ein zwölf Meter hoher Turm in den Himmel, auf ihm wird die Technik installiert, die für ein Spektakel dieser Größenordnung nötig ist.

Noch rollt der Verkehr an Kestner Gesellschaft und Anzeiger-Hochhaus vorbei, ab Mittwoch wird alles abgesperrt. Am Sonnabend, bei vorausgesagten sonnigen 26 Grad, beginnt die Madsack-Geburtstagsparty um 16 Uhr mit der Öffnung von Biergärten und der Foodmeile an der Goseriede, ab 19 Uhr begrüßen die Lokalmatadoren Jan Sedelies (HAZ) und Christoph Dannowski (NP), DJ Wolf Kolster, Sängerin Laura Lato, Supertalent Christian Bakotessa und die Echo-Preisträger Jupiter Jones (präsentiert von Radio21). Um 20 Uhr übernimmt Moderations-Topstar Barbara Schöneberger. Wenn es dann dunkel ist, kommt der visuelle Höhepunkt: Ein Multimedia-Abenteuer in fünf Akten. Mit Akrobaten, die in 30 Meter Höhe turnen, mit Sängern und Schauspielern, die aus der Gaze-Wand ins Rampenlicht treten, mit Videomapping und modernster Digitaltechnologie, die das Anzeiger-Hochhaus zum Leben und Leuchten bringen.

Die Geburtstagsparty ist ein Geschenk an Hannover, der Eintritt deshalb natürlich frei. Der Aufbau läuft, Sonnabend ist Showtime!

Von Christoph Dannowski