JOB-BOOM VORAUS?: Der Airport Hannover.

1000 neue Jobs am Airport Hannover

Täglich bis zu drei Frachtflüge aus und nach Shanghai, bis zu 1000 neue Arbeitsplätze am Flughafen Hannover: Die chinesische Post will den Airport in Langenhagen zu ihrem wichtigsten Drehkreuz für den Luftfrachtverkehr zwischen China und Europa machen.