Hannover

„100 Gründe gegen den Rassismus“ liefert die Arbeiterwohlfahrt ( AWO), niedersächsische Kulturschaffende veröffentlichen eine „Erklärung der Vielen“: Erneut machen sich in auch in Hannover gesellschaftliche Gruppen gegen besorgniserregende Strömungen stark.

Die AWO feiert 100-jähriges Bestehen, am Donnerstag war der Internationalen Tag gegen Rassismus – passend dazu stellte die AWO Hannover am Kröpcke 100 Gründe gegen Rassismus vor. Mit der Kundgebung wollte sie auf die Gefahren des Rassismus aufmerksam machen. „Die Ereignisse in der Welt – zuletzt in Neuseeland – zeigen, wie wichtig ein Engagement gegen Rassismus ist“, sagte Silke Lesemann, Vorstandsvorsitzende der AWO Hannover. Sie hatte sich mit mehr als 100 Mitstreitern in Hannovers Stadtmitte versammelt. Auf Plakaten und Schildern benannten sie die Gründe, weshalb sie sich gegen den Rassismus stellten. „ Rassismus hat viele Gesichter. Es ist nicht länger ein Phänomen, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, stellte Lesemann fest.

Das würden die Kulturschaffenden vermutlich auch unterschreiben – in ihrer „Niedersächsischen Erklärung der Vielen“ wenden sie sich gegen Populisten, „die Ängste schüren und die eingeschlagene Entwicklung zurückdrehen wollen“ – die Entwicklung hin zu einer weltoffenen Gesellschaft. Weiter heißt es: „Diesen Kräften wollen die niedersächsischen Kulturinstitutionen mit ihrem Handeln entgegenwirken und sich mit vermittelnder und aufklärerischer Haltung einbringen.“

Präsentiert wurde die Erklärung Donnerstagabend im Schauspielhaus, prominente Unterzeichner aus Hannover sind unter anderem Sonja Anders, designierte Intendantin des Schauspiels, Susanne Rode-Breymann Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien, Christina Végh, Direktorin der Kestner-Gesellschaft, Ingo Metzmacher, Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen sowie Kathleen Rahn, Direktorin des Kunstverein.

Von Kendra Rensing