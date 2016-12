Ein Junge ist am ZOB bei einem Unfall schwer verletzt worden.© Friso Gentsch

Wunstorf

Zwölfjähriger wird am ZOB schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Junge ist am Freitag gegen 13.35 Uhr bei einem Unfall am ZOB schwer verletzt worden. Er wollte die Bahnhofstraße dort überqueren und wurde dann von einem VW Up erfasst, dessen 39-jähriger Fahrer in Richtung Hochstraße unterwegs war.