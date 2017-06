Die Polizei ermittelt nach zwei Fahrraddiebstählen am Bahnhof.© Symbolbild

| Sven Sokoll

Wunstorf

Zwei Fahrräder werden am Bahnhof gestohlen

Zwei Fahrräder sind am Bahnhof als gestohlen gemeldet worden, beide waren an der Zufahrt Hindenburgstraße abgestellt worden. Bereits am Mittwoch zwischen 15.15 und 23.45 Uhr verschwand ein anthrazitfarbenes Herrenrad der Marke Gudereit im Wert von rund 300 Euro, das an einen Zaun angeschlossen war.