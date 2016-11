Autoaufbrecher sind in zwei BMW eingedrungen.© Kai Remmers

Wunstorf

Auto wird zum dritten Mal aufgbrochen

Zwei Autos der BMW-Fünferreihe sind in der Nacht zu Donnerstag in der Kernstadt aufgebrochen worden. In beiden Fällen schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe ein und bauten dann die Radio- und Navigationsgeräte sowie die Fahrerairbags aus.