Wunstorf

Zoll stellt bei Kontrollen Stahlrute sicher

Bei den gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei an der Bundesstraße 441 haben Beamte des Hauptzollamts Hannover in dieser Woche eine Stahlrute, also eine verbotene Waffe, in einem Auto gefunden. Außerdem hatte ein Lastwagen Heizöl statt Diesel in seinem Tank. Beides wird verfolgt.