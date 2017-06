Diese namenlose Kaninchendame braucht ein neues Zuhause mit viel Auslauf.© privat

Wunstorf

Kaninchendame hat noch keinen Namen

Eine namenlose Kaninchendame wurde in Hagenburg gefunden. Leider war sie in keinem guten Zustand. Zecken und Flöhe sind mittlerweile weg. Sie mag Menschen, lässt sich aber nicht gerne hochheben. In ihrem neuen Zuhause sollte sie nicht allein leben.