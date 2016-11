Tanja Stummer (von links) baut mit ihrer Tochter Charlotte ihre Bude auf dem Weihnachtsmarkt auf. Werbegemeinschafts-Chef Uwe Elsner schaut vorbei.© Sven Sokoll

Wunstorf

Weihnachtsmarkt beginnt am Montag

Die Hütten sehen schon fast wieder wie immer, bald kann vor der Stadtkirche richtig Leben in den Weihnachtsmarkt Einzug halten. Der Werbegemeinschaftsvorsitzende Uwe Elsner will ihn am Montag, 21. November, um 19 Uhr, gemeinsam mit Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt eröffnen.