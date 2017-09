Die Kirchengemeinde St. Bonifatius zeigt eine Ausstellung über Christenverfolgung.© Rocktäschel

| Sven Sokoll

Wunstorf

Christenverfolgung ist Ausstellungsthema

In 128 Ländern der Welt werden Christen verfolgt - das dokumentiert die Organisation Kirche in Not in einer Ausstellung. Unter dem Titel "Wir lassen uns nicht entsorgen" ist sie ab Dienstag, 12. September, in der katholischen Kirche St. Bonifatius zu sehen. Die Eröffnung beginnt um 19 Uhr.