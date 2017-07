Die Crew und ihre Helden. Beim Power Wrestling im Steinhuder Scheunenviertel gibt es Show und Kampf vom Feinsten.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Wrestling-Spektakel lockt viele Zuschauer an

Was war das für ein Kontrastprogramm. Erklangen am Freitagabend noch feine klassische Töne, ging es am Sonnabend beim P.O.W.-Wrestling Open-Air im Scheunenviertel laut und raubeinig zu. Den Zuschauern gefiel das Spektakel vor historischer Kulisse. Sie kamen in Scharen und hatten jede Menge Spaß.