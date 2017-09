Theo Piltz ist Wohnberater für Senioren und Menschen mit Behinderung.© Schiller

| Sven Sokoll

Wunstorf

Wohnberater gibt Hilfestellungen

Die Wohnberatung der Region Hannover bietet am Donnerstag, 21. September, eine Sprechstunde im Senioren- und Pflegestützpunkt Unteres Leinetal im Medicum, Am Stadtgraben 28 a, an.