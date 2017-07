Michael Schaer (rechts) ist neuer Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wunstorf, Thorsten Schäker sein Stellvertreter.© Kathrin Götze

Wunstorf

Werbegemeinschaft wählt neue Doppelspitze

Die Werbegemeinschaft Wunstorf hat eine neue Doppelspitze: In einstimmiger Wahl mit jeweils nur eigener Enthaltung wählten die anwesenden Mitglieder in der Versammlung am Montagabend Michael Schaer zum neuen Vorsitzenden, Thorsten Schäker zu seinem Stellvertreter.