Nostalgische Weihnacht in Steinhuder Museen: Viel Schönes für den Gabentisch erwartet die Besucher im Fischer- und Webermuseum.© r

Wunstorf

Weihnachtsmärkte locken nach Steinhude

Gleich zwei Weihnachtsmärkte locken am dritten Adventswochenende zum Bummeln nach Steinhude. Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Geschenk ist, wird sicher im Scheunenviertel fündig. Zahlreiche Aussteller bieten am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Dezember, dort Kunsthandwerkliches an.