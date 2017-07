Wegen Bauarbeiten wird die Wunstorfer Straße in Kolenfeld ab morgen zwischen Beekefeldweg und der Kreuzung zur L392 voll gesperrt. Davon betroffen sind auch die Regiobusse 543 und 760.© bahl

Wunstorf

Busse fahren Haltestellen nicht an

Wegen Bauarbeiten ist die Wunstorfer Straße in Kolenfeld ab Donnerstag, 27. Juli, zwischen Beekefeldweg und der Kreuzung zur L392 in Kolenfeld in beiden Richtungen gesperrt. Betroffen davon sind auch die Regiobus-Linien 534 und 760, teilte Sprecher Tolga Otkun mit.