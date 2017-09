Der Wasserstand des Steinhuder Meeres profitierte in diesem Sommer von dem vielen Regen.© Jan Peter Wiborg

Wunstorf

Regen lässt Wasserstand wenig sinken

„Perfekt!“ So nennt August Lustfeld den Sommer im Hinblick auf den Wasserstand im Steinhuder Meer. Das nasse Wetter der vergangenen Wochen hat Lustfeld, Geschäftsführer des Kreisverbandes für Wasserwirtschaft, zugesagt. Der Verband mit Sitz in Nienburg ist Herr über das Wehr am Meerbach.