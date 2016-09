Die Sperrung der Ortsdurchfahrt durch Bokeloh wird bis zur Hattorfstraße ausgeweitet.© Sven Sokoll

Wunstorf

Vollsperrung in Bokeloh wird ausgeweitet

Der nächste Bauabschnitt an der Schaumburger Straße (K 329) steht an. Damit müssen Autofahrer ab Montag, 19. September, weitere Wege in Kauf nehmen, um von Wunstorf nach Bokeloh zu kommen. Die Vollsperrung in der Ortsdurchfahrt wird ausgeweitet.