Schauspieler Volker Kühn mimt Mann und Frau, Tante und Onkel, Lustmörder und weiße Hirschkuh. Er macht das gut, leider vor wenig Publikum.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Sommertheater hätte mehr Publikum verdient

Acht Rollen, ein Schauspieler: Das, was Volker Kühn beim Sommertheater in den Steinhuder Strandterrassen präsentierte, war wirklich sehenswert. Doch leider waren am Dienstagabend nur ein paar Zuschauer zum Stück "Genoveva oder Die weiße Hirschkuh" gekommen. Der Hannoveraner hätte mehr verdient.