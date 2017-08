Die Band Vivian Touch besinnt sich auf ihre Ursprünge. Beim Konzert auf der Seebühne hören die Fans aktuelle, aber auch Songs aus den vergangenen zehn Jahren.© privat

Wunstorf

Auf der Seebühne wird gleich zweimal gerockt

Auf der Seebühne an der Badeinsel wird bald zweimal gerockt. Am Freitag, 11. August, kommt die Band Vivian Touch, am Sonnabend, 12. August, spielt die Westernhagen-Coverband "Mit 18". Im Gepäck haben die Musiker jede Menge Hits. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Pünktlich um 22 Uhr ist die Musik aus.