Für die Arbeit von Pater Pedro in Madagaskar kommt aus Wunstorf viel Unterstützung.© privat

| Sven Sokoll

Wunstorf

Spendenaktion für Madagaskar kommt zu Finale

Die umfangreiche Spendenaktion für Müllkinder in Madagaskar wird am Dienstag, 13. Juni, zu ihrem Abschluss kommen. Der Initiator Pater Pedro wird dann in Wunstorf erwartet, um das fertige "Netz-Werk der Nächstenliebe" bei einem Fest in Empfang zu nehmen.