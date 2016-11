Die Polizei bitte Zeugen des Einbruchs oder der Unfallflucht, sich im Kommissariat zu melden.© imago stock&people

Wunstorf

Polizei bittet um Mithilfe

Für zwei Straftaten, die sich am Wochenende ereigneten, sucht die Polizei Zeugen. Am Freitag warfen Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Pageskampe ein. Die Tat ereignete sich zwischen 18 und 21.30 Uhr. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld sowie Schmuck gestohlen.