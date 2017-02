Symbolbild© Schaarschmidt(Archiv)

Wunstorf

Unbekannte schlagen Autoscheiben ein

Zwei Autos sind am Freitag in der Wunstorfer Innenstadt aufgebrochen worden, und zwar in der Langen Straße und der Küsterstraße. Die unbekannten Täter schlugen jeweils Seitenscheiben ein, um Taschen aus den Fahrzeugen zu stehlen.