Die Linksabbiegerspur zur Bahnbaustelle hin soll verlängert werden.

Wunstorf

Abbiegespur wird später verlängert

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 441 am Luther Forst beginnen in dieser Woche doch noch nicht. Nach Angaben der Stadt haben sie sich verschoben und werden wohl erst am 31. Oktober starten. Die Linksabbiegerspur in Höhe des Luther Forsts soll wegen der großen Bahnbaustelle verlängert werden.