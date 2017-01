Nach einem Überholvorgang hat ein Smart-Fahrer den Kontrahenten geschlagen.© Symbolbild

Wunstorf

Überholter schlägt Fahrer anschließend

Ein Smart-Fahrer hat sich am Sonnabend gegen 13 Uhr auf der Hagenburger Straße offenbar für ein aus seiner Sicht schlechtes Fahrmanöver gerächt. Nachdem er mit seinem Auto auf der B 441 überholt worden war, hielt er an der Kreuzung In den Ellern hinter dem dort wartenden Überholer an.