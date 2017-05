Die Polizei sucht Trickdiebe.© Archiv

| Sven Sokoll

Wunstorf

200 Euro fehlen aus der Ladenkasse

Ein Geschäftsinhaber an der Südstraße ist am Mittwochabend Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein etwa 50 Jahre alter Kunde war noch kurz vor Ladenschluss um 18 Uhr mit einem etwa 15-Jährigen, offenbar sein Sohn, in den Laden gekommen, um angeblich ein kleines, günstiges Auto zu kaufen.