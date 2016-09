Tim Loud (links) und Tim Holehouse bei ihrem Auftritt im Filou vor zwei Jahren.© privat

Wunstorf

Steinhude

Zwei englische Musiker sind wieder im Filou zu Gast: Tim Loud und Tim Holehouse spielen am Montag, 3. Oktober, in der Steinhuder Kneipe an der Bleichenstraße 9. Ab 20 Uhr präsentieren sie handgemachte Gitarrenmusik. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.