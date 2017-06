Aufräumarbeit an der Steinhuder Straße bei Bokeloh: Dort ist ein Ast auf die Straße gefallen.© Feuerwehr Bokeloh

| Kathrin Götze

Wunstorf

Sturmschäden: Feuerwehr sägt, Johanniter kochen

Zweimal musste die Feuerwehr am Donnerstagabend ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen. Ein dicker Ast blockierte die Steinhuder Straße bei Bokeloh, und in der Ahornstraße in Luthe war eine Linde umgestürzt.